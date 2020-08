Medal of Honor: Above and Beyond erhält einen brandneuen Story-Trailer

Dass Medal of Honor: Above and Beyond auf der Gamescom-Eröffnungsfeier demonstriert werden sollte, das wurde bereits Anfang der Woche kommuniziert. Das erste VR-Projekt der Serie wird bei Respawn Entertainment entwickelt, die auf der Veranstaltung lange über ihr neues Projekt sprechen durften. Der Titel findet während des Zweiten Weltkriegs statt und rekrutiert den Spieler direkt aus dem US-amerikanischen OSS (Office of Strategic Services).

Die Organisation ist mit der Durchführung einer Vielzahl gewagter Missionen hinter feindlichen Linien beauftragt worden und wir werden uns einigen dieser verrückten Aufträge annehmen. Above and Beyond wird in drei Akte unterteilt sein: im ersten Kapitel werden wir mit dem französischen Widerstand zusammenarbeiten, um den D-Day vorzubereiten (Akt 2), nur um uns im großen Finale mit einem geheimen Nazi-Waffenprogramm auseinanderzusetzen. Leider gibt es weiterhin kein konkretes Veröffentlichungsdatum - der Titel ist weiterhin für Ende des Jahres geplant.