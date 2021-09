Mechwarrior 5: Mercenaries stampft in zwei Wochen über Playstation 4/5

HQ

Am 23. September werden Piranha Games das wuchtige Actionspiel Mechwarrior 5: Mercenaries auf Playstation-Konsolen veröffentlichen. Die Erweiterung "Heroes of the Inner Sphere" soll ebenfalls erscheinen, allerdings gehen wir momentan davon aus, dass ihr dafür gesondert zahlen müsst. Die Entwickler schreiben in der Pressemitteilung allerdings, dass ihr gemeinsam in die Premium-Inhalte abtauchen dürft, selbst wenn nicht alle Spieler eurer Party die Inhalte gekauft haben. Es genügt also schon, wenn der Host das Add-On gekauft hat.

Abgesehen von unterstützten Dualsense-Funktionen des PS5-Controllers ist nicht bekannt, welche technischen Vorzüge Mechwarrior 5: Mercenaries auf der Playstation 5 bietet. Wir wissen lediglich, dass der Titel ein kooperative Crossplay-Spielsuche erlaubt, was im Umkehrschluss bedeutet, dass ihr mit Menschen auf anderen Plattformen zusammenspielen könnt.

