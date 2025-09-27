Mecharit ist "technischer" und für Gamer entwickelt

HQ

Heutzutage gibt es eine Vielzahl von intelligenten Beleuchtungsoptionen, darunter viele, die sich mit anderen Technologien verbinden lassen, um immersive Umgebungen für Gamer und dergleichen zu schaffen. Philips Hue, Nanoleaf, sogar Software wie Razer Chroma, es gibt viele Optionen, aber vielleicht nur eine Handvoll, die nur für Gamer entwickelt wurde.

Hier kommt Mecharite ins Spiel, ein Unternehmen, das eine Reihe von Produkten entwickelt hat, die komplexer sind und für Gamer entwickelt wurden, die eine kreativere und individuellere Beleuchtungslösung in ihrem Zuhause wünschen.

Vor diesem Hintergrund haben wir kürzlich auf der IFA 2025 mit CEO Ronnie Olesen gesprochen, wo er erklärte, warum Mecharite ins Leben gerufen wurde.

"Ja, wir haben ein anderes Geschäft, in dem wir ein Gaming-Produkt verkaufen, und wir sehen niemanden, der viele LED-Produkte und Gaming-Equipment verkauft, bei denen man verschiedene Dinge an den Wänden und auf dem Tisch haben kann. Also genau wie RGB-Licht für die Gaming-Industrie. Deshalb haben wir Mecharite gegründet, um verschiedene LED-Produkte und Beleuchtungsprodukte für Gamer zu entwickeln."

Er ging dann auch darauf ein, was Mecharite -Produkte besonders und anders als andere macht, und fügte Folgendes hinzu.

"Ja, es ist auffällig. Wir haben also viele verschiedene Farben. Wir machen beide Arten, wie einzelne Farben, aber wir haben auch etwas, bei dem wir RGB-IC machen, wo man jede einzelne LED steuern kann. Es ist also technischer, IC zu machen, aber es ist auch nicht so billig, IC wie normales RGB zu machen. Also versuchen wir, viele neue Dinge zu machen. Dieses hier, es sind LED-Displays, bei denen es genau wie 8-Bit ist. Es sind also kleine LEDs, um ein paar Bilder zu machen, die man an der Wand und auf dem Schreibtisch haben kann und so."

Sehen Sie sich das vollständige Interview mit Olesen unten an.