Mech-Abenteuer Megaton Musashi bekommt eine Anime-Adaption

You're watching Werben

Level-5 hat gerade in ihrem Tokyo-Game-Show-Slot über das Anime-Abenteuer Megaton Musashi gesprochen. Den Titel haben wir Anfang des Jahres zuletzt gesehen, allerdings arbeiten die Japaner bereits seit einigen Jahren daran. Dieses Spiel verbindet Anime-Charme mit dem Kampf von großen Mech-Robotern gegen Aliens - so ungefähr wie zuletzt 13 Sentinels: Aegis Rim vielleicht.

Die Geschichte des Spiels erleben wir aus der Perspektive von einigen Schulkindern, die die Entwickler als "Störenfriede" bezeichnen. Sie bemerken wohl eines Tages, dass böse Dractor-Aliens die Erde erobert haben und den Überlebenden des Angriffs seitdem nur vorgaukeln, dass die Menschheit ein ruhiges Leben führt. Gegen diesen künstlichen Frieden erhebt sich die zehnköpfige Gruppe, doch hinter all dem scheint noch mehr zu stecken...

Es gab außerdem neues Gameplay-Material zu sehen und wir haben einen ersten Ausblick auf die Anpassungsoptionen des Titels werfen dürfen. In Megaton Musashi schlüpfen die Spieler nämlich in die Rolle von riesigen Robotern, die sie in 3D-Schlachten kontrollieren. Einzelne Teile dieser Roboter lassen sich auswechseln, um Fähigkeiten im Kampf anzupassen. Unsere Bewaffnung bestimmt unsere primäre Spielweise im 3D-Kampf, der auch Online-Koop beinhaltet.

Zu guter Letzt bestätigte Level-5-Präsident Akihiro Hino noch eine Anime-Adaption des Materials, die im Sommer 2021 ausgestrahlt werden soll. Ob das Material (oder das Spiel) lokalisiert wird, ist noch nicht bekannt, doch Megaton Musashi ist aktuell für Mobilgeräte, Playstation 4 und Nintendo Switch geplant.

You're watching Werben

Quelle: Videomitschnitt des TGS-Streams.