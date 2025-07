Mecha Break startet für 132k Steam-Spieler, mit gemischte Kritiken

HQ

Mecha Break wurde diese Woche auf PC und Xbox veröffentlicht, und nachdem es in den Beta-Tests viele Spieler angezogen hat, ist es klar, dass wieder Fans von Mech-Action zu dieser Free-to-Play-Version geströmt sind. Bei der Veröffentlichung traten laut SteamDB mehr als 132.000 Spieler Mecha Break bei.

Laut GamesRadar war die Veröffentlichung des Spiels jedoch nicht gerade positiv, da die aktuelle Steam-Bewertung bei gemischt liegt. Es scheint, dass die Fans ein Problem mit der Art und Weise haben, wie das Spiel sich selbst monetarisiert. 47-Dollar-Skins sowie käufliche Gegenstände, die im PvPvE-Gameplay verwendet werden können, haben Kritik auf sich gezogen, ebenso wie die Begrenzung der wöchentlichen Missions-Credits, die einige davon abhalten, das Spiel so oft zu spielen, wie sie möchten.

Amazing Seasun Games - Entwickler von Mecha Break - reagiert auf Bewertungen und scheint Feedback anzunehmen. Das Problem ist, dass Mecha Break ein Free-to-Play-Spiel bleibt, was bedeutet, dass Amazing Seasun irgendwie Geld verdienen muss. Vielleicht werden wir in naher Zukunft eine Neubewertung des Monetarisierungsprozesses sehen, so dass weniger Spieler das gefürchtete FOMO spüren, wenn sie einen superteuren Gegenstand im Laden entdecken.