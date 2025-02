Mecha Break erscheint diesen Frühling für PC und Xbox

Viele Leute reagierten auf die Ankündigung des wunderschönen Mecha Break während der letztjährigen Nicht-E3. Wir sprechen hier von riesigen Mechs, Schwertern, gut gestalteten Manga-Charakteren und hektischer Action.

Aber... Seitdem haben wir nicht mehr viel davon gehört, und daher ist es sehr positiv, dass das Spiel jetzt ein sogenanntes Launch-Fenster hat. Via Facebook kündigen die Entwickler an, dass das Spiel in diesem Frühjahr sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X erscheinen wird:

"Mecha Break ist der erste Vorstoß von Amazing Seasun Games in die Konsolenentwicklung und wir sind bestrebt, den Spielern vom ersten Tag an das Qualitätserlebnis zu bieten, das sie verdienen. Das Xbox-Team bietet wichtige Unterstützung für wichtige Funktionen wie Crossplay und Cross-Save-Funktionen. Wir danken euch für eure Unterstützung und können es kaum erwarten, euch im Spiel auf dem PC, der Xbox Series X|S in diesem Frühjahr und weiteren Plattformen im Jahr 2025 zu sehen."

Für diejenigen, die auf eine PlayStation- oder Switch-Version warten, schreiben die Entwickler auch, dass im Laufe des Jahres weitere Formate hinzugefügt werden, und damit stehen die Chancen ziemlich gut. Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer unten an, um Ihr Gedächtnis aufzufrischen.