Meccha Chameleon setzt den Aufschwung fort und wird zu einem der erfolgreichsten Spiele des Jahres 2026

Nach der ersten Verkaufswoche feierte der Entwickler lemorion_1224 einen beeindruckenden Meilenstein, als das erfolgreiche Versteckspiel Meccha Chameleon nach etwa vier Tagen auf dem Markt über zwei Millionen verkaufte Exemplare überschritt. Das war eine Leistung, die nur wenige erwartet hätten, aber die neuesten Daten lassen das gering erscheinen...

Der Entwickler hat gerade bekannt gegeben, dass Meccha Chameleon nach insgesamt 10 Tagen im Verkauf nun bis zu sieben Millionen verkaufte Exemplare sind. Ja, sieben Millionen verkaufte Einheiten in 10 Tagen. Das sind wahrscheinlich über 35 Millionen Pfund Einnahmen... Obwohl es ein erschwingliches Spiel für etwa 5 £/6 € ist, kann dieser Erfolg mit vielen der größten Titel des Jahres 2026 konkurrieren, mit insgesamt verkauften Einheiten, die mit Resident Evil Requiem übereinstimmen (trotz nur einem Bruchteil der Angebotszeit).

Zugegeben, es sollte gesagt werden, dass ein Großteil des Erfolgs von Meccha Chameleon daraus resultiert, dass das Spiel der neueste virale Hit war, und vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich, dass das Spiel deutlich langsamer wird und nachlässt, sobald es seine Zeit in der Sonne hatte. Dennoch floriert es sowieso, wie es ist, und die Frage ist nun, wie weit Meccha Chameleon auf dieser Erfolgswelle reiten kann?

Mit dem Sieben-Millionen-Meilenstein im Hinterkopf hat der Entwickler außerdem versprochen, dass heute oder morgen eine Japan-Karte hinzugefügt wird.