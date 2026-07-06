Meccha Chameleon hat nun mehr als 15 Millionen verkaufte Exemplare überschritten

Der Erfolg von Meccha Chameleon war schlichtweg erstaunlich. Das virale Versteckspiel des Entwicklers Lemorion_1224 hat es geschafft, Millionen und Abermillionen von Spielern anzuziehen, und es zeigt keinerlei Anzeichen, langsamer zu werden.

Am Wochenende enthüllte der Entwickler eine weitere verrückte Meccha Chameleon -Leistung, als bestätigt wurde, dass das Spiel inzwischen über 15 Millionen Exemplare verkauft wurde. Ja, obwohl Meccha Chameleon vor weniger als einem Monat erschienen ist, ist es derzeit auf dem Weg, eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten zu werden, und offensichtlich werden die geplanten neuen Inhalte und die Unterstützung nur zugunsten eines noch größeren Publikums wirken.

Im Ankündigungs-Steam-Blogbeitrag fordert Lemorion_1224 die Fans auf, diese Woche dran zu bleiben, da eine Zusammenarbeit mit einem "berühmten japanischen Star" geplant ist. Weitere Informationen wurden bisher nicht geteilt, aber zweifellos werden wir bald weitere Details erhalten.

Hast du schon Meccha Chameleon gespielt?