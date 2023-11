Mean Girls startet im Januar in den Kinos

Für viele ist Mean Girls ein ikonischer Film. Ursprünglich vor zwei Jahrzehnten in die Kinos gekommen, ist der Film mit Lindsey Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Tina Fey, Amy Poehler und anderen bis heute hoch angesehen, was zweifellos erklärt, warum Paramount beschlossen hat, ihn neu zu machen.

Denn Mean Girls kehrt im Januar 2024 als komplett neu verfilmter Film mit Angourie Rice in der Hauptrolle und Lohans ehemaligem Charakter Cady Heron in die Kinos zurück. In dem Film übernimmt Renee Rapp auch die Aufgaben von McAdams' zickiger Regina George, während Jenna Fischer und Busy Philipps diesmal die Mütter spielen. In dieser Version von 2024 gibt es jedoch zumindest ein paar wiederkehrende Gesichter, da Tina Fey erneut in die Rolle der Ms. Norbury schlüpft, während Tim Meadows als Mr. Duvall zurückkehrt. Jon Hamm ist dieses Mal jedoch als Coach Carr mit von der Partie, während von Poehlers Mrs. George keine Spur zu sehen ist.

Die Handlung ist im Grunde eine modernisierte Version des Films von 2004 und sieht sogar vor, dass bestimmte Momente wie die Weihnachtstanzszene neu verfilmt werden. Wenn Sie den Originalfilm Mean Girls gesehen haben, werden Sie zweifellos viele Ähnlichkeiten im Trailer des 2024-Remakes bemerken, das am 12. Januar 2024 debütiert.