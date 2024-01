Mean Girls ist der erste neue Film, der 2024 die US-Kinokassen anführt

HQ

Die musikalische Teenie-Komödie Mean Girls trifft an diesem Wochenende an den US-Kinokassen genau die richtigen Töne, da sie mit einem Einspielergebnis von 31 Millionen US-Dollar die Charts anführen soll. Der Film, der 20 Jahre nach dem Kultklassiker mit Lindsay Lohan in der Hauptrolle in die Kinos kam, spielte bei seiner Premiere am Freitag 11,5 Millionen Dollar ein, wobei 74 % des Publikums weiblich waren.

Ein weiterer Newcomer, der diese Woche stark abschneidet, ist Jason Stathams neuester Actionfilm The Beekeeper. Der Film schneidet besser ab als erwartet, und es wird prognostiziert, dass er am Wochenende 19,2 Millionen Dollar einspielen wird. Die Kritiken für den Film sehen ebenfalls positiv aus, wobei er derzeit eine frische Bewertung von 67% auf Rotten Tomatoes hat.

Wirst du dieses Wochenende einen dieser neuen Filme sehen?

Danke, The Hollywood Reporter.