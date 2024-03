Mean Girls feiert nächste Woche sein digitales Debüt

HQ

Wenn Sie noch nie die Gelegenheit hatten, ins Kino zu gehen, um das Remake/die Fortsetzung von Mean Girls zu sehen, haben wir gute Nachrichten für Sie. Der Film wird bereits nächste Woche sein Debüt als digitale Veröffentlichung geben, wobei die digitale Premiere für März 18, 2024 angesetzt ist.

Darüber hinaus wurde auch bestätigt, dass der Film etwa sechs Wochen später physisch veröffentlicht wird, da diejenigen, die daran interessiert sind, eine DVD-, Blu-ray- oder 4K-UHD-Kopie des Films abzuholen, dies ab April 29, 2024 tun können.

Zu guter Letzt wird auch das Original Mean Girls aus dem Jahr 2004 in einem 4K UHD-Format und mit einem speziellen SteelBook veröffentlicht, und das alles am April 29, was bedeutet, dass Sie Ihre Sammlung bald mit dieser total grool-Reihe von Filmen erweitern können.