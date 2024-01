Mean Girls Der letzte Trailer gibt einen Einblick in weitere ikonische Szenen

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass Mean Girls in die Kinos zurückkehrt, denn das musikalische Remake/die Adaption des Kultfilms feiert am 19. Januar in Großbritannien und zu ähnlichen Terminen in anderen Regionen der Welt Premiere. Die Premiere steht vor der Tür und der finale Trailer für den Film ist nun da, der einen zusätzlichen Einblick in einige ikonische Szenen und weitere Blicke auf zurückkehrende Gesichter gibt.

Zwischen dem Weihnachtstanz und der Tatsache, dass Rektor Duvall das Burn Book in die Hände bekommt, scheint der Film eine ziemlich originalgetreue Version der ikonischen Geschichte zu sein, wenn er sehr bald in die Kinos kommt. Schauen Sie sich den neuesten Trailer an, um einen weiteren Blick darauf zu werfen, und gehen Sie hier, um alle Charakterposter für den Film zu sehen.