Me Plenty: Der ultimative Leitfaden für Ego-Shooter 2003-2010

Bitmap Books ist ohne Zweifel der führende Verlag in Bezug auf Videospiele in analogen Formbüchern. Und Me Plenty: The Ultimate Guide to First-Person Shooters 2003-2010 (ja, das ist ein Schluck) ist da keine Ausnahme. Eine kräftige Bibel mit wunderschön gedruckten Seiten, die der Kunst des Frag gewidmet sind. Ein offener Liebesbrief an eine Ära des FPS-Gamings, der Hersteller, Shooter und Spieler gleichermaßen mit gemischten Gefühlen gegenüberstehen. Aber glauben Sie mir, dies ist eine Reise, die es wert ist, unternommen zu werden. Also lass dich ruhig, bleibe eine Weile und höre zu.

Also das Wichtigste zuerst. Bei der Verpackung zu führen, mag etwas seltsam sein, aber ich habe das Gefühl, dass dies angegangen werden muss. Denn seien wir ehrlich, wenn Sie Dinge online bestellen, gibt es immer die zusätzliche Angst vor Versand und Handhabung. Wie wird das glänzende neue Buch WIRKLICH aussehen, wenn es vor der Haustür ankommt? Bei großen Einzelhändlern wie Amazon und Co. ist es reines Glücksspiel. Ein Wurf. Aber oh Mann, Bitmap weiß, wie man verpackt, und mit zusätzlicher Polsterung für die Ecken und viel Umhüllung ist das Grund genug, direkt in ihrem Shop zu bestellen.

Aber abgesehen davon, und das wird kaum überraschen, hat sich Bitmap wieder einmal selbst übertroffen. Denn wenn die Verpackung erst einmal abgenommen ist, wow. Der Panorama-Hardcover-Einband hat diesen schlanken, kinoreifen Einband mit weißer Seidenstruktur, lebendige Pantone-Tinten und kräftige Totenkopfmotive, die an die dunkleren Momente von Doom erinnern. Genug, um selbst den lässigsten Nerds zum Schäumen vor dem Mund zu bringen. Reine Couchtischkunst. Dickes, matt-seidiniertes Papier rückt jeden Screenshot in ein schmeichelhaftes, immersives Licht, während das Lesezeichen mit dem Leseband den letzten Schliff der Klasse darstellt. Ja, ich schwärme. Weil es einfach SO verdammt schön ist.

Aber abgesehen von den ersten Eindrücken. Es ist immer noch der Inhalt, der zählt, also lassen Sie uns das ins Fadenkreuz nehmen und tiefer graben. Verfasst von Stuart Maine, dem Nachfolger von I'm Too Young to Die, taucht dieser zweite Band in die Zeit von 2003 bis 2010 ein. Angekündigt als "Wildnisphase" für FPS, hat sich das Genre weiterentwickelt - oder ins Stocken geraten -, je nachdem, wen man fragt. Maine schreckt vor keiner Seite zurück. Es ist eigensinnig und strotzt vor Leidenschaft. Von den offensichtlichen Blockbuster-Shootern wie Half-Life 2, BioShock, COD. Zu den obskureren und geradezu seltsameren wie Nina: Agent Chronicles oder Ubersoldier II. Jeder Titel bekommt seinen Moment in der Sonne, 200 Einsendungen, sorgfältig sortiert.

Ja, hier steht Ihnen eine ziemliche Fahrt bevor. Auf die beste Art und Weise. Von der Technik und Grafik mit der Entwicklung der PhysX-Engines über die HDR-Beleuchtung in Crysis bis hin zu den seltsamen narrativen Verschiebungen und storygetriebenen Kampagnen. Der Aufstieg des Multiplayer-Modus in Left 4 Dead und Team Fortress zu den ernsthaft experimentellen Kuriositäten wie The Ball oder Cryostasis. Und ja, ein Sprung in den Pool der Schande mit den wilderen und gescheiterten Titeln wie RoboCop. Lustiges Zeug.

Und es ist nicht nur "noch eine Liste". Davon gibt es bereits viele. Nein, das ist vollgepackt mit saftigem Zeug. Entwickler-Anekdoten, Motor-Retrospektiven und kritische Analysen. Mit ein paar verstärkten Stimmen der Leute, die die Spiele tatsächlich entwickelt haben, darunter Entwickler von Nightdive, Ken Levine und sogar ein Beitrag von Garry Newman. Ja, der Kopf hinter Garry's Mod. Sie sind nachdenklich und weit entfernt von dem üblichen Q&A-Zeug, das normalerweise zu finden ist, und das verleiht dem Buch so viel Textur.

Darüber hinaus ist das, was diesen Wälzer des Schmerzes wirklich knistern lässt, seine Tonpalette, die innerhalb weniger Seiten von polierten, ikonischen Titeln bis hin zu düsteren Fail-Fests reicht. Für manche vielleicht erschütternd, aber es gibt einen Grund für die wilden Sprünge, die dazu dienen, zu verdeutlichen, wie viel Entwicklung und Ehrgeiz bei der Gestaltung dessen eine Rolle spielten, was tatsächlich herauskam. In einem Moment staunt man über die technischen Sprünge von Halo 3. im nächsten Moment beleidigt man RoboCop '03 mit seinem verpfuschten Design. Es ist wirklich großartiger Stoff und hält den Leser bei der Stange. Darüber hinaus trifft der Stil von Maine den richtigen Ton: enthusiastisch, ohne kitschig zu sein, analytisch, ohne trocken zu sein. Seine Version klingt wie ein besserwisserischer Kumpel, der in den frühen 2000er Jahren viel zu viele Demos gespielt hat.

Kehren wir wieder zur visuellen Präsentation zurück. Ja, wirklich. Der Ruf von Bitmap für üppige Bilder gilt einmal mehr. Umfangreiche Screenshots, detaillierte und gestochen scharfe Drucke. Es ist erstklassiges Zeug, mit Layouts, die sich nie übermäßig vollgestopft anfühlen und dem Inhalt viel Raum zum Atmen lassen. Und das ist auch gut so, denn Me Plenty ist ein Deep-Dive, der mit fast 500 Seiten wirklich ein Marathon ist. Dies ist eines, das man über einen langen Zeitraum genießen und knabbern kann, ein Fest wie nichts anderes und ein Stück Nirvana für alle FPS-verrückten Verrückten.

Zum Schluss. TLDR, kaufen Sie einfach Hurt Me Plenty: The Ultimate Guide to First-Person Shooters 2003-2010. Und der erste Band, falls Sie ihn verpasst haben. Das ist reines Nachschlagewerk, ein Design-Manifest und so nah an der Videospielarchäologie, wie man nur kommen kann. Die perfekte Balance zwischen Coffee-Table-Glam und Einblicken auf Entwicklerebene. Genauso gut aussehend wie informativ und me Plenty ist eine eloquent gestaltete Hommage, eine Zeitmaschine und ein wunderschön gebauter Panzer für dein Gaming-Regal. Es ist kompromisslos detailliert und wird wirklich nur durch seine tiefe Nische und sein beträchtliches Gewicht zurückgehalten.