McLaren testet das W1-Hypercar in Silverstone

HQ

1.275 PS bedeuten natürlich, dass sich McLarens kommender Nachfolger des P1-Hypercars in Bewegung setzt, und das mit einem Paukenschlag.

Die Auslieferungen der ersten Serienautos (alle sind bereits verkauft) beginnen im Februar, und im Vorfeld sind McLaren und seine Testfahrer mit vielen Tests beschäftigt, einschließlich des letzten, der in Silverstone stattfand und den Sie sich unten ansehen können.

McLaren:

"Der W1 wird von McLaren Automotive-Testfahrer Gareth Howell gefahren und unterzieht sich im Rahmen unseres umfangreichen Entwicklungsprogramms weiterhin intensiven dynamischen Tests. Das Auto wurde entwickelt, um an seine Grenzen zu gehen, und wurde auf einigen der anspruchsvollsten Straßen und Hochleistungsstrecken der Welt verfeinert - wobei Silverstone das perfekte Testgelände ist. Hier erwacht der am schnellsten beschleunigende McLaren mit Straßenzulassung zum Leben. 1.275 PS aus dem brandneuen MHP-8 V8-Hybridantrieb, die nur über die Hinterräder geschickt werden. Geboren aus dem Know-how aus dem Rennsport und dem Motorsport, ist jede Runde auf der legendären Strecke eine reine Demonstration von Leistung, Präzision und Kontrolle."

