McLaren-Teamchef erklärt, wie Piastri und Norris mit ihrem internen Wettbewerb umgehen

HQ

Eine der interessantesten Erzählungen, die man in diesem Jahr in der Formel 1 verfolgen kann, ist die Frage, wie McLaren mit der Rivalität zwischen seinen beiden Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris umgehen wird, die beide die gleichen Chancen haben, am Ende des Jahres die Fahrerweltmeisterschaft zu gewinnen.

Piastri hat 186 Punkte und Norris 176 Punkte. Max Verstappen hat mit 137 Punkten immer noch Chancen, diese zu erreichen, aber er müsste sich enorm anstrengen und das jüngste Fehlverhalten korrigieren. Jeder denkt, dass es eines der beiden sein wird, aber wen wird McLaren auswählen, um den Titel zu holen, während er sicherstellt, dass der andere die Interessen des Teams verteidigt und nicht egoistisch handelt?

McLaren-Teamchef Andrea Stella macht keinen Hehl daraus, dass "es immer schwierig sein wird, Formel-1-Fahrer zu managen, die für das gleiche Team mit einem schnellen Auto antreten und um die Meisterschaft kämpfen. Aber bisher sind wir es auf eine Art und Weise angegangen, die es beiden Fahrerinnen ermöglicht hat, ihre Qualitäten und ihren Speed zum Ausdruck zu bringen, und es war bisher ein relativ guter Lauf", sagte sie bei SkySport.

Stella ist der Meinung, dass es innerhalb des Teams keine Kontroversen gegeben hat und dass "das Briefing vor dem Rennen nicht härter wird". "Bisher kann ich Lando und Oscar nur sehr dankbar sein, die mit großem Verantwortungsbewusstsein an diesen internen Wettbewerb herangegangen sind - und sich so ziemlich an unsere Rennsportprinzipien und unsere Herangehensweise gehalten haben."

Wir werden sehen, wie sich die Situation nach dem GP von Kanada an diesem Wochenende entwickelt...