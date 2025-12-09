McDonald's veröffentlicht KI-generierte Weihnachtswerbung

HQ

Es stellt sich heraus, dass es nicht nur Coca-Cola ist, die uns dieses Jahr eine KI-generierte Weihnachtswerbung präsentiert, sondern auch McDonald's setzt auf die umstrittene Technologie, um dem Unternehmen eine Aktion für die Feiertage zu ermöglichen. Die Coca-Cola-Werbung wurde wegen ihrer KI-Nutzung stark kritisiert, und McDonald's schneidet auch nicht besser ab.

Die YouTube-Kommentare zur Werbung wurden deaktiviert, und zum Zeitpunkt des Schreibens scheint es fast unmöglich zu sein, sie auf YouTube zu finden. Stattdessen haben wir unten den Link über CultureCrave, der auch Informationen über das Studio enthält, das die Werbung gemacht hat. Oder, genauer gesagt, die Prompts gemacht haben, die die Anzeige gemacht haben.

Das Studio sagt, seine Mitglieder hätten wochenlang "kaum geschlafen", während sie Prompts schrieben und von KI generierte Aufnahmen verfeinerten. "AI hat diesen Film nicht gemacht. Das haben wir", sagt das Studio. Verständlicherweise bekommt das online viel Kritik, und es gefällt den Verbrauchern oft nicht, wenn eines der lukrativsten Lebensmittelunternehmen der Welt entscheidet, mit generativer KI für seine Werbung zu sparen. Scheint nicht wirklich in Weihnachtsstimmung zu sein, oder?

Werbung: