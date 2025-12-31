McDonald's und Pokémon arbeiten 2026 erneut für eine TCG x Happy Meal-Kollaboration zusammen

HQ

2026 markiert das 30-jährige Jubiläum von Pokémon, und Sie können sicher sein, dass das Unternehmen hinter Pocket Monsters mit Kooperationen, Merch und mehr alles gibt. Wir haben bereits einige tolle neue Shirts für eine kommende Uniqlo-Kollaboration gesehen, und jetzt scheint es, als würde die USA in ihren McDonald's-Ketten ganz besondere Happy Meals bekommen.

Wie von PokeBeach berichtet, wird die Pokémon TCG x Happy Meal-Kollaboration im Februar in den USA erscheinen und bis März laufen, um das 30-jährige Jubiläum zu feiern. Es wird mit einem Vier-Karten-Booster geliefert, der eine Holo-Karte und drei Nicht-Holo-Karten enthält. Es wird erwartet, dass diese Karten Nachdrucke und keine Exklusivausgaben sein werden, um die Scalper-Situation zu vermeiden, die Anfang des Jahres in Japan aufgetreten ist.

Scalper kauften Happy Meals in großen Mengen, wählten die Karten aus und warfen das Essen weg, was dazu führte, dass das besondere Event innerhalb eines Tages beendet wurde. Leider hat das wahrscheinlich nur dazu geführt, dass der Kartenwert für die Scalper gestiegen ist. Wir müssen sehen, wie Pokémon versucht, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass das diesmal wieder passiert.

