McDonald's Malaysia führt XXL-"Fan Fries" ein

Letzte Woche war der Internationale Tag der Pommes. Ich weiß, das Arbeitsleben ist so hektisch, dass man wirklich vergisst, was in der Welt wichtig ist. McDonald's Malaysia vergaß das aber nicht und führte zur Feier des Anlasses eine spezielle XXL-Portion Pommes ein.

"Wir wissen, wie sehr die Malaysier unsere Pommes lieben - es ist nie genug! Das ist genau das, was das McDonald's Fan Fries Meal inspiriert hat", sagte Chin Mei Lee, Chief Marketing Officer von McDonald's Malaysia. "Wir wollten etwas wirklich Unvergessliches schaffen, das Menschen über einen Gegenstand zusammenbringt, dem sie nie widerstehen können. Ob mit Freunden oder der Familie, das McDonald's Fan Fries Meal ist unsere Art, Danke zu sagen und diese freudigen Momente mit allen zu feiern."

Das Fan Fries Meal enthält eine superbreite Schachtel mit Pommes, mit denen Sie und Ihr Partner endlich die gleiche Portion essen können, nachdem sie gesagt haben, dass sie keinen Hunger haben. Leider scheint die Aktion in Malaysia beendet zu sein, aber mit genügend Aufschrei können wir vielleicht dafür sorgen, dass diese neue Portion Pommes weltweit erhältlich ist.

