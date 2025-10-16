Gamereactor

McDonald's Japan kündigt Street Fighter-Crossover an

Während das internationale Publikum vielleicht nicht in der Lage ist, die neuen Burger und Getränke zu genießen, kann es die stilvollen neuen Werbespots sehen.

McDonald's Japan hat sich mit Capcom und Street Fighter für eine Zusammenarbeit zusammengetan, bei der Sie die Fäuste in die Luft recken lassen, als würden Sie gleich Ihren eigenen Shoryuken treffen. Nun, wenn Sie in Japan sind.

Anderswo kommen wir nur in den Genuss der Werbegrafiken und Videos, die auf den Social-Media-Seiten von McDonald's Japan gepostet werden. Wenn Sie jedoch in Japan ansässig sind oder in naher Zukunft einen Besuch planen, können Sie im Rahmen dieser Aktion drei neue Burger bestellen.

Der Teriyaki-Burger mit gebranntem Knoblauch-Mayo-Ei, der Yurunji-Mayo-Hühnchen-Burger und der Triple-Cheese-Burger sind alle Teil des Street Fighter-Sortiments, und Sie können auch ein überwältigendes Energie-McFizz-Getränk sowie ein spezielles Gewürz auf Ihre Pommes bekommen.

Welchen Burger würdest du gerne ausprobieren?

Street Fighter 6
