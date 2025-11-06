McDonald's bringt für begrenzte Zeit neue McNuggets auf den Markt

HQ

Es scheint, dass McDonald's zumindest in bestimmten Gebieten einen Vorstoß in Richtung mehr auf Meeresfrüchten basierende Produkte unternimmt. Nachdem McDondald's die Künste des Rindfleischs mit seinen Burgern und des Hühnchens mit seinen Nuggets und Selects gemeistert hat, versucht McDondald's nun, die Meere mit neuen Fischnuggets zu erobern.

Diese Nuggets sind seit dem 30. Oktober erhältlich (laut Eatbook) und bestehen zu 100% aus Alaska-Seelachs. Sie haben sogar die Form von kleinen Fischen, im Gegensatz zu den üblichen Glocken, Stiefeln, Knochen und Kugeln ihrer Hühner-Gegenstücke.

Wenn Sie auf der Suche nach Fish Nuggets sind, haben Sie leider Pech, es sei denn, Sie leben zufällig in Singapur. Dort werden diese neuen Artikel einem Testlauf unterzogen, aber wenn sie sich als beliebt genug erweisen, wird McDonald's vielleicht damit beginnen, sie weltweit zu versenden. Wenn man jedoch nach dem Filet-o-Fish geht, werden wir vielleicht in absehbarer Zeit nicht mehr Meeresfrüchte auf die Speisekarte bekommen.

