MB&F hat acht Uhren vorgestellt, die auf berühmten literarischen Werken basieren

Mit der zunehmenden Popularität von Smartwatches hat man oft das Gefühl, dass die Kunst und Schönheit der mechanischen Uhr im Laufe der Zeit verloren geht. Die Leute von MB&F tun alles in ihrer Macht Stehende, um zu beweisen, dass ihre komplizierten physischen Uhren mehr Persönlichkeit haben als die immer häufiger verwendeten Silikon- und Lithium-Ionen-Geräte.

Die neueste Kollektion der Uhrenhersteller ist von acht Werken berühmter und ikonischer Literatur inspiriert. Die Kollektion umfasst handgravierte Stahlgehäuse und Zifferblätter, die auf Robinson Crusoe, The Three Musketeers, The Jungle Book, Moby Dick, The Last of the Mohicans, The Call of the Wild, Treasure Island und Robin Hood basieren.

Die Uhr selbst ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über einen 3ATM-Schutz, der es dem Träger ermöglicht, bei Bedarf unter 30 m zu tauchen. Die Uhr besteht aus 296 Einzelteilen, 35 Steinen, verfügt über Handaufzug und doppelte Federhäuser sowie eine Stunden-, Minuten-, Datums- und Gangreserveanzeige, die Ihnen mehr als genug Informationen am Handgelenk liefert.

Während der genaue Preis dieser Uhren noch nicht bestätigt wurde, sind MB&F-Uhren in der Regel sehr teuer, so dass Sie davon ausgehen können, dass diese für Tausende, sogar Zehntausende von Pfund verkauft werden.

