Mbappés heftige Verteidigung gegenüber Vinícius nach den angeblichen rassistischen Beleidigungen: Prestianni "verdient es nicht mehr, Champions zu spielen"

Kylian Mbappé nahm die angeblichen rassistischen Beleidigungen gegen Vinícius Jr. von Gianluca Prestianni sehr ernst, und der Real-Madrid-Spieler verteidigte seinen Teamkollegen während und nach dem Spiel im Estádio da Luz in Lissabon vehement – ein 1:0-Sieg für Real Madrid in den Champions-League-Play-offs, der als Wiedergutmachung für die 4:2-Niederlage vor drei Wochen diente.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem der argentinische Spieler von Benfica Vinícius angeblich während der Feier als "Affe" bezeichnet hatte. Der Schiedsrichter unterbrach das Match mit dem Anti-Rassismus-Protokoll um zehn Minuten, und die TV-Kameras von Movistar zeigten Mbappé, wie er zu Prestianni sagte: "Du bist ein verdammter Rassist, du bist ein verdammter Rassist."

Später, in der gemischten Zone, erklärte Mbappé den Reportern, was passiert war: "Benficas Nummer 25, ich will seinen Namen nicht nennen, er hat ihn nicht verdient, hat angefangen, schlecht mit Vinícius zu sprechen, das ist nicht akzeptabel, aber es ist schon einmal passiert und wird wieder passieren. Aber dann hob er sein Hemd und sagte, dass Vinícius fünfmal ein Affe ist, andere Spieler haben es gehört."

Mbappé sagte, es sei wichtig, die Dinge richtigzustellen, denn "es gibt 70.000 Menschen, die nichts getan haben, die nur hierher gekommen sind, um ihr Team zu unterstützen. Ich habe größten Respekt vor Benfica und vor dem Trainer, der einer der besten der Geschichte ist, aber dieser Spieler verdient es für mich nicht mehr, Champions zu spielen."

"Die Champions League ist der beste Wettbewerb, sie inspiriert Kinder, und wir müssen das beste Beispiel sein, wenn wir solche Dinge zulassen, werden alle Fußballwerte wertlos sein."

Mbappé beklagte außerdem, dass Vinícius immer Beleidigungen erhält. "Vini war schon einmal provokativ? Es ist möglich. Vini hat in seiner Karriere einiges falsch gemacht? Es ist möglich, aber er wird solche Dinge niemals verdienen. Ich kann die Leute nicht verstehen, die sagen, er hätte das verdient, ich denke, es sind Leute, die so etwas noch nie durchgemacht haben", sagte er in der gemischten Zone.

Später schickte er eine Nachricht auf X, um seinen Teamkollegen zu unterstützen, ebenso wie viele seiner Teamkollegen.