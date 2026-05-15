Mbappé schießt auf Arbeloa: "Ich bin der vierte Stürmer im Kader hinter Mastantuono, Vini und Gonzalo."

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Ein völlig unbedeutendes Spiel im Bernabéu zwischen Real Madrid, die nach Barcelonas ersten Platz keine LaLiga gewinnen können, und Real Oviedo, das mathematisch abgestiegen ist, wurde zum Schlagzeilen, als Kylian Mbappé seinem Trainer Álvaro Arbeloa widersprach und scheinbar mit Ironie erklärte, warum er am Donnerstag nicht in der Startelf stand (er spielte nur die letzten 20 Minuten, als Ersatz für Gonzalo García).

"Mir geht's zu 100% gut. Ich habe nicht gespielt, weil der Trainer gesagt hat, dass ich für ihn der vierte Stürmer im Kader bin", erklärte Mbappé in der gemischten Zone. "Frag den Trainer, ich war bereit zu starten, es ist seine Entscheidung." Als er gefragt wurde, ob er Probleme mit Arbeloa habe, sagte er: "Nein, nichts, aber ich muss die Pläne des Trainers akzeptieren. Ich muss arbeiten, um besser zu sein als Vini, Mastantuono und Gonzalo."

Mbappés Version widerspricht direkt dem, was Arbeloa später auf der Pressekonferenz sagte. "Ich habe keine vier Forwards und habe ihm auch keinen solchen Ausdruck gesagt. ", sagte der Trainer lachend ("Das weiß ich eigentlich nicht", antwortete ebenfalls nervös) und fügte hinzu: "Wenn ich ihn nicht aufsetze, kann er nicht spielen, weil ich der Trainer bin und entscheide, wer spielt und wer nicht."

"Ich habe vor dem Spiel mit ihm gesprochen und weiß nicht, was er gedeutet haben könnte. Für mich ist ganz klar, dass ein Spieler, der vor vier Tagen noch nicht auf der Bank sein konnte, heute nicht starten sollte. Vor allem, weil es kein Finale ist, kein Spiel von Leben und Tod."

Zwischen den Zeilen gilt dies als Streit, weil Mbappé wütend ist, dass Arbeloa ihn für das Clásico am Sonntag aus dem Kader gelassen hat (er wurde nicht einmal als Einwechselspieler eingewechselt), was Mbappé verärgerte, der Berichten zufolge am Samstag das Trainingsgelände verlassen hatte. Dann wird verstanden, dass Arbeloa Mbappé "bestrafte", ihm aber nur 20 Minuten Spielzeit gewährte, und sogar andeutete, er habe ein Einwechselfenster nur für ihn genutzt, damit er das alleinige Ziel der Buhrufe und Pfiffe der Fans im Bernabéu sein konnte, die immer noch wütend über seine Reise nach Sardinien vor ein paar Wochen waren...