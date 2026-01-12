Mazda stellt den neuen CX-6e vor.

HQ

Es wäre etwas untertrieben zu sagen, dass Mazda zum Elektroboom etwas spät dran war und erst kürzlich mehrere leicht erhältliche Elektromodelle auf den Markt gebracht hat. Jetzt scheint es jedoch, als hätte der berühmte japanische Hersteller einen Übergang eingeleitet.

Sie haben nun offiziell den CX-6e vorgestellt, einen SUV/Crossover, der kürzlich auf der Brüsseler Autosalon vorgestellt wurde. Er wird in China in Zusammenarbeit mit Changan gebaut, wird mit einer 78-Kilowatt-Batterie für eine WLTP-Reichweite von 484 Kilometern geliefert und wird in der Größe etwa dem Tesla Model Y entsprechen.

Obwohl es bereits Kritik an seiner weniger idealen Reichweite für ein brandneues Modell auf dem Markt erhalten hat, wird es mit bis zu 195 Kilowatt laden können, und es scheint, als würde Mazda immer stark auf ein viel minimalistischeres Innenraumkonzept setzen, ähnlich dem bereits erwähnten Tesla Model Y oder dem Xpeng G6.

Die ersten Bilder sehen Sie unten – es ist unklar, wann das Modell in Europa auf den Markt kommt.