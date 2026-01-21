Mazda scheint derzeit die meisten seiner EV-Pläne verworfen zu haben

HQ

Ganz kürzlich haben wir den kommenden Mazda CX-6e vorgestellt, ein neues Elektromodell, das in Zusammenarbeit zwischen Mazda und dem chinesischen Hersteller Changan entwickelt wurde. Dieses Modell scheint zwar immer noch zu kommen, aber abgesehen davon scheint Mazda die meisten seiner aktuellen EV-Pläne zugunsten von mehr Hybriden in naher Zukunft aufzugeben.

Konkret deutet ein Bericht von Nikkei und Nikkan Jidosha (über Automotive News) darauf hin, dass ihr nächstes weltweit verfügbares kommendes Elektrofahrzeug um über zwei Jahre verschoben wurde und stattdessen 2029 mit der Produktion beginnen soll.

Zölle, geänderte Emissionsvorschriften und die Abschaffung einer US-Steuergutschrift sind alles aufgeführte Gründe, warum Mazda offenbar derzeit nicht alles auf die Produktion von Elektrofahrzeugen setzen will. In einer Stellungnahme sagt Mazda Folgendes:

"Diese Informationen wurden von unserem Unternehmen nicht veröffentlicht", sagte der Sprecher. "Wir treiben die technologische Entwicklung unserer proprietären BEVs auf Basis unserer Multilösungsstrategie weiter voran und werden den Zeitpunkt ihrer Einführung festlegen, während wir regulatorische Trends in jedem Land und Veränderungen bei den Kundenbedürfnissen sorgfältig bewerten."

In naher Zukunft werden weitere Hybride auf den Markt kommen.