Mazda präsentiert vollelektrisches fünftüriges Fließheck namens Mazda6e

Mazda hat die nächste Ergänzung seines Elektrofahrzeug-Portfolios vorgestellt. Bekannt als Mazda6e, handelt es sich um ein fünftüriges Fließheckmodell, das als Fließheck-Limousine im Stil einer Fließhecklimousine gilt, mit einer "perfekten Balance zwischen dynamischer Ästhetik und Alltagstauglichkeit".

Mazda merkt an, dass das Auto eine "schlanke, vom Coupé inspirierte Silhouette" hat, die "ein kurzes Heck aufweist, das ein sportliches Erscheinungsbild wie eine Limousine schafft, während die Praktikabilität eines fünftürigen Fließhecks beibehalten wird". Es sollAero-Fusiform eine Form haben, die ausgerechnet einem "wunderschön geformten Fass" ähnelt, neben Türen, die "von der Gischt eines Schnellboots inspiriert sind, das durch Wasser schneidet".

Jo Stenuit, Direktor des europäischen Designstudios von Mazda, sagte über das Design dieses markanten Elektrofahrzeugs: "Der Innenraum des Mazda6e ist von der japanischen Schlichtheit inspiriert und basiert auf dem Designprinzip 'ma' – der Kraft des leeren Raums. Durch die bewusste Schaffung von Leere erreicht Mazda eine harmonische Balance, die sowohl Ästhetik als auch Funktionalität verbessert."

Der Innenraum wird über ein Armaturenbrett verfügen, das sich über die gesamte Kabine erstreckt, sowie eine Mittelkonsole, in der es an übermäßigen Tasten und Bildschirmen mangelt, um den minimalistischen Ansatz weiter zu unterstützen. Es wird getönte Scheiben, eine Ambientebeleuchtung in 64 Farben, monoforme Sitze aus Kunstleder oder gewebtem Stoff geben, und einen elektronisch ausgefahrenen Spoiler.

Der Mazda6e soll 2026 in Großbritannien auf den Markt kommen, Informationen zu seinen Spezifikationen und Preisen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.