Mayor of Kingstown endet mit seiner fünften Staffel

Im Herbst 2025 kam die vierte Staffel von Paramount+ s Mayor of Kingstown ins Kino, in der Jeremy Renner als Hauptfigur des Fixers Michael McLusky zurückkehrte. Da diese Episoden alle erschienen sind, hat die Streaming-Plattform Neuigkeiten zur Zukunft der Serie zu berichten.

Das Wichtigste ist, dass Mayor of Kingstown zu Ende geht. Es wird eine fünfte Staffel geben, aber dies wird auch die letzte Staffel der Serie sein – eine abschließende Reihe von Episoden, die die größere Geschichte verbinden und die Erzählung der rauen und von Verbrechen geprägten Welt abschließen.

Wir wissen noch nicht, wann diese letzte Reihe von Episoden erscheinen wird, aber die fünfte Staffel wurde noch nicht gedreht, also erwartet nicht zu früh. Ansonsten wird es eine kürzere Staffel, da nur acht Episoden geplant sind und nicht zehn wie in den vorherigen Kapiteln.

Schaust du noch Mayor of Kingstown ?