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Es ist zweifellos eines der Spiele des Sommers. Velan Studios' Modernisierung des Nintendo-64-Klassikers Lylat Wars/Star Fox 64 wurde sowohl von Presse als auch von Spielern begeistert aufgenommen (lesen Sie unsere Star Fox Rezension für die Switch 2 – und ist eines der besten Remakes in Nintendos Geschichte und ein süchtig machendes, wiederholbares Arcade-Erlebnis, das angesichts des Alters der Originalformel überraschend erfrischend ist. Aber es gab einen großen Nachteil, wie bereits in unseren ersten Eindrücken festgestellt wurde: Der neue Mehrspielermodus, der zwar das eigentlichere Konzept perfekt umsetzte, wirkte aber inhaltlich etwas leicht. Und genau das fehlt dem Spiel im Moment.

Letztes Wochenende war es ein Monat her, dass Star Fox für die Switch 2 im Angebot war. Unzählige Social-Media-Posts zeigen, dass Fans den Kampagnenmodus von Anfang bis Ende genießen und ihn so oft spielen, wie nötig ist, um alles freizuschalten und abzuschließen. Allerdings fühlen sich die nur drei Karten im Kampfmodus (die Planeten Corneria und Fischina sowie Sektor Y) bereits etwas eingeschränkt an.

Wir haben keine offiziellen Daten – nicht einmal Verkaufszahlen – während wir auf Nintendos neuen Quartalsbericht warten, der den gesamten Frühling und die frühen Sommertage abdeckt (einschließlich des Starts von Star Fox ), aber man muss sich nur die Online-Aktivitäten ansehen, um eines sicher zu wissen: Es sind deutlich weniger Leute online. Zugegeben, es ist die Hochsaison der Feiertage, und in den letzten Julitagen, mit der vierten Hitzewelle vor der Tür, ist das Letzte, worauf jemand Lust hat, auf dem Sofa zu sitzen. Während es in den ersten drei Wochen nach der Veröffentlichung des Spiels sehr einfach und schnell war, ein Match zu finden, und obwohl die überwiegende Mehrheit der Matches 4v4 war, war das Bild in den letzten Tagen ganz anders. Matches voller CPU-gesteuerter Charaktere (Bots), die oft auf 1-gegen-1-Matches hinauslaufen, längere Wartezeiten und Matchmaking, schlechtere Verbindungsqualität wegen fehlender Spieler in der Nähe... All das führt zu einem langweiligeren, monotoneren und frustrierenderen Erlebnis.

Diese Probleme lösen sich normalerweise nicht durch Magie, weil sich die Kerngemeinschaft in den ersten Wochen des Spiels bildet und möglicherweise bereits anderen Aktivitäten zuwendet. So sehr der Erfolg des Spiels auch als selbstverständlich angesehen wird, wir wissen nicht, ob Nintendo und Velan Studios ein Paket zusätzlicher Karten per DLC für Star Fox auf der Switch 2 vorbereiten oder ob dieser DLC kostenpflichtig oder kostenlos heruntergeladen werden könnte, aber so wie es derzeit ist, deutet alles darauf hin, dass dies der einzige Weg wäre, das Interesse an einem Online-Modus neu zu entfachen, der, Im Kern war sie sehr gut durchdacht.

Falls dieses hypothetische Planetenpaket in naher Zukunft erscheinen sollte, haben wir hier bei Gamereactor das Feature "Die drei Dinge Star Fox fehlt (außer mehr Mehrspielerkarten)" vorbereitet, das eine Reihe von Verbesserungen und Fixes bietet, die ein Spiel perfektionieren könnten, das ohnehin schon ziemlich flüssig läuft.

Was sagen dir deine Instinkte? Wird es vor Ende des Sommers ein Update für Star Fox auf der Switch 2 geben, wie ein Geschenk vom Himmel von ROB 64?