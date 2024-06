MaXXXine im neuen schrecklichen Trailer gezeigt

HQ

Nach dem Erfolg von X und Pearl ist Ti West mit einem dritten Horrorfilm in der gleichen Reihe namens MaXXXine zurück. Hier zieht die Protagonistin Maxine (gespielt von Mia Goth) in den glücklichen 80er Jahren nach Los Angeles, um eine berühmte Schauspielerin zu werden, aber wie Sie vielleicht vermuten, wird dies nicht ohne ein echtes Blutbad geschehen, bei dem ein Stalker im Schatten zu lauern scheint.

Jetzt haben wir einen zweiten Trailer zu MaXXXine, der am 5. Juli in die Kinos kommt, damit wir sehen können, was auf Lager ist. MaXXXine sollte das Ende einer Trilogie sein, aber wie bei guten Horrorserien haben sie nicht wirklich ein Ende und West hat bereits angedeutet, dass er Ideen für einen vierten Film hat - etwas, das wir definitiv nicht ablehnen werden, wenn er dieses Qualitätsniveau halten kann.

Schauen Sie sich den neuen Trailer unten an.