Maxwell von Audeze will den Bereich der Gaming-Kopfhörer erobern

Es gibt viele hervorragende Kopfhörer Optionen für Spiele, aber die Leute bei Audeze glauben, dass sie sich von den anderen abheben können. Hier kommt der Maxwell ins Spiel, ein drahtloses Gerät, das 90-mm-Planar-Magnettreiber, erstklassige hochauflösende Dolby Atmos-Unterstützung und eine Verbindung mit extrem niedriger Latenz verwendet, um seine Konkurrenten in den Schatten zu stellen.

Um mehr über die Audeze Maxwell zu erfahren, schauen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das Gadget und was es so besonders macht, teilt.