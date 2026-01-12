Maxis teilt weitere Details über die bevorstehende "Familie neuer Sims-Erlebnisse"

HQ

The Sims 4 ist seit über einem Jahrzehnt die vorherrschende Art, die Lebenssimulationsserie zu spielen, und auch wenn sich das so bald nicht ändern wird, wird es sich irgendwann ändern. Entwickler Maxis arbeitet intensiv an der Zukunft der Serie und hat mit diesem Gedanken nun ein Blog-Update veröffentlicht, das etwas mehr darüber berichtet, was von dieser Entwicklung zu erwarten ist.

Zum einen bestätigt Maxis, dass an einer "Familie neuer Sims-Erlebnisse für PC, Konsole und Mobilgeräte" gearbeitet wird, in der jedes Projekt "seine eigene Welt, seinen eigenen Fokus und seine eigene Spielweise hat" und in der "jedes Erlebnis für sich allein stark steht." Wir wissen nicht, wann wir mehr Informationen zu diesen Projekten erwarten können, Der Entwickler behauptet jedoch, dass er "begeistert ist, mehr zu teilen".

Darüber hinaus bekräftigt Maxis seinen Fokus auf "Einzelspieler-Lebenssimulationserlebnisse" und wie "Einzelspieler-PC- und Konsolenerlebnisse immer Teil unserer Zukunft sein werden, wobei mehr als die Hälfte unseres globalen Entwicklungsteams sich auf Die Sims 4 und die nächste Entwicklung konzentriert."

Allerdings wird für mobile Plattformen Project Rene zuerst einen Fokus auf sozialen Mehrspieler haben, wobei dieses Spiel nicht als Nachfolger von The Sims 4 gilt und ebenfalls ein Projekt ist, das "ein separates Erlebnis von jeder zukünftigen tiefgehenden Einzelspieler-Lebenssimulation ist."

Playtests zur Zukunft von The Sims sollen weiterhin laufen und auch 2026 so fortgesetzt werden. Allerdings hat Maxis gesagt, dass wir dieses Jahr von ihm hören werden, was er für die Zukunft bereithält.