Maxis präsentiert Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu in neuem Gameplay-Trailer

EA, Maxis und Lucasfilm werden nächste Woche am 8. September die nächste Erweiterung für Die Sims 4 veröffentlichen und deshalb gab es gestern Abend eine kleine Gameplay-Zusammenstellung mit frischen Eindrücken des kostenpflichtigen Add-Ons (der Preis wurde übrigens immer noch nicht kommuniziert...). Wenn ihr schon immer ein Lichtschwert erstellen, einen eigenen Droiden anpassen, einen legendären Starfighter fliegen oder versuchen wolltet, euch unter die Sturmtruppler zu mischen, dann dürft ihr euch auf einige Überraschungen freuen.

In Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu haben die Spieler die Möglichkeit, ihre eigene Star-Wars-Geschichte mit den Sims zu erleben. Das Abenteuer sei laut Maxis inspiriert vom Themenbereich "Star Wars: Galaxy's Edge", der in den Vergnügungsparks Disneyland Resort und im Walt Disney World Resort zu bestaunen ist. Der neue Trailer zeigt uns einige Sehenswürdigkeiten und die bekannten Geräuschkulisse von Star Wars, einschließlich legendärer Charaktere wie Rey und Kylo Ren.

Die Sims können Rey und Vi Moradi beim Widerstands helfen, Kylo Rens Erster Ordnung die Treue schwören oder versuchen, mit Hondo Ohnaka und den Schmugglern Credits zu verdienen. Wenn sich die Sims auf eine aufregende Missionen begeben, werden sie ihren Ruf verbessern und ikonische Artefakte, Ausrüstung, neue Outfits und Missionen freischalten, die einen Einfluss auf die Welt ausüben und das Kräfteverhältnis verändern. Einige dieser Gegenstände dürfen wir anschließend sogar mit nach Hause nehmen, so EA. Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu erschient am 8. September auf PS4, Xbox One und PC (Steam und Origin).