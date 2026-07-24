Maximum X-Men wird ein neues Mutantenteam im Zuge von Avengers einführen: Armageddon

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Im Rahmen des San Diego Comic-Con-Programms war der Autor Chip Zdarsky anwesend, um einen Einblick in die Zukunft von Avengers: Armageddon zu geben. Das große Ereignis , das im Juni 2026 stattfand, gilt als der "Ursprung des Endes" und wird die Avengers einfach in Trümmern zurücklassen... "Die mächtigsten Helden der Erde gibt es nicht mehr", wie die Zusammenfassung hinzufügt.

Wer wird also da sein, um "die Scherben einer zerbrochenen Welt aufzusammeln, die sich gegen sie gewendet hat"? Eine neue Gruppe von Mutanten wird im Rahmen einer Geschichte namens Maximum X-Men zusammengestellt. Die Prämisse dieser Crew wird darin bestehen, die Stellung effektiv zu halten, während sich die Avengers neu formieren, und es wird ein Team sein, das aus festen Mitgliedern und mutierten Avengers besteht, die sich alle einer "unerbittlichen interdimensionalen Invasion" stellen müssen.

Zur Crew gehören Storm, Wolverine, Colossus, Bishop, Iceman, Psylocke, Firestar und Justice, und die Bedrohung kommt aus der Negativzone, wobei noch abzuwarten bleibt, ob es sich um eine von Annihilus geführte Invasion handelt oder nicht.

Geschrieben von Christopher Yost und mit Illustrationen und einem Cover von Tony S. Daniel, startet Maximum X-Men, wenn die erste Ausgabe am 2. Dezember erscheint, aber das Cover und die Zusammenfassung können Sie unten sehen.

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"Nach den Ereignissen von AVENGERS: ARMAGEDDON gibt es nicht mehr die mächtigsten Helden der Erde! Wer wird also die Erde verteidigen? Die X-Men werden es tun! Für genau diese Aufgabe stellt Storm ein Elite-Team zusammen, darunter Wolverine, Colossus, Bishop, Iceman, Psylocke, Firestar und Justice! Mutanten von Geburt, Helden von Wahl! Und ihre erste Herausforderung ist eine vollständige Invasion aus der Negativzone! Ist das wieder Annihilus – oder etwas viel, viel Schlimmeres?"