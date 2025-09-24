Maximieren Sie das Glück im neuen beruhigenden Puzzler D-topia

In der neuen Welt hat uns die KI nicht versklavt und in Fleischdosen verwandelt, die wie Spam aufgebrochen werden können. In D-topia ist die Welt viel ruhiger, viel glücklicher und viel heller, dank des Utopia-Projekts, das geschaffen wurde, um das menschliche Glück und den Komfort zu maximieren.

Die KI kann ihre Aufgabe jedoch nicht alleine erledigen, und so wirst du als neuer Moderator in der D-topia -Einrichtung einfache Rätsel lösen und wichtige Entscheidungen treffen, um das Leben der Bewohner zu verbessern. Wenn du Menschen und einer dicken Katze auf deinem Weg hilfst, scheinst du auch dein eigenes Leben zu verbessern.

D-topia legt einen starken Fokus auf seine Erzählung und die Entscheidungen, die du triffst, sowie auf die Logikrätsel im Gameplay. Wenn das nach Gefallen klingt, ist D-topia jetzt auf die Wunschliste gesetzt und erscheint für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Switch 2 sowie PC über Steam und den Epic Games Store. Wenn Sie zufällig auch auf der Tokyo Game Show anwesend sind, können Sie sich das Spiel am Annapurna-Stand ansehen.