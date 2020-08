Maximale Leistung: Rampart zerlegt Season 6 in Apex Legends mit Volt-MP

Am 18. August beginnt in Apex Legends die neue Saison. Respawn Entertainment hat heute die Trailer-Parade in Schwung gebracht und uns einen ersten kurzen Blick auf die neue Legende Rampart werfen lassen. Die 21-Jährige wird in Saison 6: Maximale Leistung zum ersten Mal abspringen und versuchen, die Apex-Spiele für sich zu beanspruchen. Die Gute hat ein schweres stationäres Geschütz am Start, mit dem sie allerhand Chaos verursachen wird. Neben diesem Zusatz dürfen alle Spieler in zwei Wochen mit einer neuen Energiewaffe rechnen, der Volt-MP. Als neues Feature wird es Legenden wohl möglich sein, ihre gefundene Ausrüstung im Laufe des Matches zu verwerten, damit sie etwas bekommen, mit dem sie zufrieden sind. Wie genau diese Mechanik funktioniert, wurde leider noch nicht mitgeteilt.

You're watching Werben