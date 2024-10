Maximale Anzahl von Reisen zwischen Universen im Life is Strange: Double Exposure Trailer

HQ

Life is Strange: Double Exposure startet in nur wenigen Wochen. Wenn du Zugang zur Ultimate Edition hast, kannst du dich ab heute mit den Kapiteln 1 und 2 beschäftigen. Unsere Vorschau auf diese Kapitel ist jetzt live und ihr könnt sie hier lesen, aber vor diesem Pseudo-Release hat uns Square Enix einen Blick auf die übernatürliche Geschichte im Spiel gegeben.

Zusätzlich zu den Zeitreisefähigkeiten, die wir aus dem ersten Life is Strange-Spiel kennen, hat Max nun auch die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Universen zu springen. Diese entscheidende Kraft muss sie nutzen, um ihre Freundin Safi zu retten, die in einem Universum lebt, aber in einem anderen ermordet wurde.

Wenn Max Safi retten will, muss sie alle ihr zur Verfügung stehenden Kräfte einsetzen. Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, ob ihr heute Life is Strange: Double Exposure spielt.