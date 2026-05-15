Max Verstappens Team qualifiziert sich am Samstag als Vierter bei den 24 Stunden von Nürburgring

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An diesem Wochenende findet die 54. Ausgabe der 24 Stunden auf dem Nürburgring statt, eines der berühmtesten Langstreckenrennen auf dem ikonischen Kurs der Nordschleife Nürburgring, bekannt als die "Grüne Hölle" wegen der herausfordernden Bedingungen des 25-Kilometer-Rennens. Dies wird die überfülltste Ausgabe seit zehn Jahren sein, mit 161 Teilnehmern in 23 Klassen, und einer davon ist einer der berühmtesten Fahrer der Welt, Max Verstappen, der an einem kostenlosen Formel-1-Wochenende teilnimmt.

Verstappen, der in einem von Red Bull unterstützten Mercedes-Team spielt, qualifizierte sich in der letzten Session als Vierter mit einer Zeit von acht Minuten und 12,005 Sekunden, die von seinem Co-Piloten, dem Spanier Dani Juncadella, aufgestellt wurde. Das Team hat außerdem zwei weitere Fahrer, Lucas Auer und Jules Gounon. Die Pole-Position wurde mit acht Minuten und 11,123 Sekunden vom Deutschen Luca Engstler für das Red Bull Team ABT Lamborghini festgelegt.

Die 24 Stunden des Nürburgrings starten am Samstag um 15:00 Uhr MESZ, 14:00 Uhr BST. Sie können es hier auf YouTube ansehen:

Letzten Monat kam ein finnischer Fahrer bei einem Mehrwagenunfall während der Qualifikation für das Rennen auf der Nordschleife-Nürburgring ums Leben.