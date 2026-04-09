Max Verstappens Renningenieur und enger Freund Gianpiero Lambiase verlässt Red Bull, um zu McLaren zu wechseln

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Gianpiero Lambiase, der eng mit Max Verstappen als Renningenieur bei Red Bull und seit 2024 als Leiter der Rennabteilung arbeitet, hat sich entschieden, das Team zu verlassen und stattdessen zu den Rivalen McLaren zu wechseln. Er wird Red Bull jedoch erst Ende 2027 verlassen, wenn sein Vertrag ausläuft. 2028 wird er dann zu McLaren wechseln und ein "astronomisches Angebot" erhalten, wie De Telegraaf berichtet.

Das ist ein großer Schlag für Max Verstappen, da Lambiase einer seiner engen Freunde bei Red Bull ist, von The Telegraph als seine "rechte Hand" beschrieben wird und seit Verstappen 2016 von Toro Rosso befördert wurde, als sein Ingenieur arbeitet. Seine Arbeit war entscheidend dafür, dass Verstappen zwischen 2021 und 2024 vier Weltmeisterschaften in Folge gewinnen konnte.

"Natürlich ist er mein Renningenieur, aber ich sehe ihn als meinen Freund. Wir haben so viele emotionale Dinge gemeinsam erlebt und fantastische Erfolge erzielt. Ich bin sicher, er war nach der Flagge etwas emotional. Deshalb freue ich mich wirklich darauf, hier wegzugehen und ihn einzuholen, denn es war manchmal nicht einfach für ihn", sagte Verstappen letzten Dezember nach dem letzten Rennen 2025, als er die Meisterschaft an Lando Norris verlor. "Ich bin einfach sehr stolz, mit jemandem so Guten arbeiten zu dürfen. Ein passendes Beispiel für jemanden, der in dieser Saison nie aufgegeben hat, selbst in schwierigen Zeiten."

Max Verstappen, einer der Spieler, die die neuen Regeln des Sports am wichtigsten betrifft, hat bereits über seinen Rücktritt nachgedacht, da er das Fahren nicht mehr genießt. Wenn Lambiase geht, hätte Verstappen noch weniger Gründe zu bleiben, obwohl sie glücklicherweise noch die Saisons 2026 und 2027 haben, um zusammenzuarbeiten.