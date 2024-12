Max Verstappen schlägt gegen George Russell: "Ich habe jeden Respekt verloren"

HQ

Der Große Preis von Katar am vergangenen Wochenende war ein turbulentes Rennen auf und neben der Strecke. Max Verstappen erhielt eine seltene Strafe von einem Startplatz, weil er während einer Vorbereitungsrunde im Qualifying am Samstag "unnötig langsam" gefahren war, was durch die Tatsache gemildert wurde, dass es sich nicht um eine Push-Lap handelte, die die übliche Drei-Startplatz-Position bedeutet hätte.

Die Rennkommissare entschieden, dass Verstappen George Russell behindert hatte, und mit Verstappens Strafe tauschten beide im Sonntagsrennen die Positionen. Am Ende spielte es keine große Rolle, da Verstappen in der ersten Runde an Russell vorbeizog, der am Ende den 4. Platz belegte.

Es war Russell, der sich bei den Stewards über Verstappens Verhalten beschwerte, der "nicht glauben konnte", dass Russell "versuchte, ihn zu", nach einer Aktion, von der er dachte, dass sie "nett sein wollte".

"Eigentlich habe ich nur versucht, nett zu sein, also sollte ich vielleicht nicht nett sein. Ich wollte niemanden dazu, seine Runde vorzubereiten. Und wenn man das tut, wenn man nett ist, bekommt man im Grunde eine Strafe."

Verstappen hat "jeden Respekt verloren" vor George Russell

Der bereits vierfache F1-Weltmeister nahm Russells Beschwerden sehr übel und sagte sogar: "Ich habe noch nie jemanden gesehen, der versucht hat, jemanden so hart zu", nachdem Russell die Stewards darauf bestanden hatte, dass Verstappen eine Strafe bekommen sollte, was sie dazu veranlasste, diese sehr ungewöhnliche Strafe zu nehmen.

"Und dass ich für mich jeden Respekt verloren habe", sagte er.

Verstappen ging im niederländischen Fernsehen Viaplay noch weiter und sagte: "Er verhält sich hier höflich vor der Kamera, aber wenn man persönlich mit ihm spricht, ist er ein anderer Mensch... Das kann ich nicht ertragen", wie ESPN berichtete.