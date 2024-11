Max Verstappen prüft seine Optionen, an diesem Wochenende den F1-Titel zu gewinnen, und gibt die Konstrukteurswertung nicht auf

HQ

Nach einem unvergesslichen Sieg von Max Verstappen beim Großen Preis von Brasilien vor drei Wochen besteht eine große Chance, dass Verstappen an diesem Wochenende in Las Vegas erneut Weltmeister wird.

In der Vorschau auf den Grand Prix haben die beiden Fahrer mit Titeloptionen, Verstappen und Lando Norris, ihre Optionen abgewogen. "In der Meisterschaft sieht es jetzt etwas besser aus, aber wir werden es an diesem Wochenende sehen. Ich habe das Gefühl, dass wir selbst in Brasilien im Trockenen endlich wieder ganz ordentlich waren, was die Rennpace angeht", sagte Verstappen.

"Das ist natürlich eine ganz andere Strecke, ganz andere Temperaturen. Es gibt noch viel zu fahren - auch in der Konstrukteurswertung denke ich, dass es eine Chance gibt, also werden wir sehen, was wir tun können", sagte Verstappen auf der F1-Website.

Die F1-Konstrukteurswertung ist für Lando Norris zum Greifen nah

Verstappen hat den Fahrertitel zum Greifen nah: Er muss nur vor Norris ins Ziel kommen, egal auf welcher Position. In der Konstrukteurswertung sieht es jedoch anders aus: Verstappens Red Bull ist Dritter, 49 Punkte hinter McLaren Mercedes.

Und jetzt hat Norris die Chance, McClarens erste Konstrukteurskrone seit 1998 zu holen. Ferrari, 36 Plätze hinter McClaren, ist der Hauptkonkurrent. "Wir wissen, dass Vegas wahrscheinlich eine Strecke ist, die den Ferraris etwas besser liegen wird, letztes Jahr lag es ihnen, aber wir wissen, dass Katar vielleicht günstiger für uns sein wird."