Max Verstappen klettert in einem unvergesslichen GP von Brasilien von P17 auf P1

Max Verstappen erzielte am Sonntag beim Großen Preis von Brasilien einen beeindruckenden Triumph und rückte seinem vierten Weltmeistertitel in Folge näher. In Sao Paulo sicherte er sich den Sieg, während sein Konkurrent Lando Norris mit einem Rückstand von 62 Punkten auf den Niederländer den sechsten Platz belegte, bei noch drei verbleibenden Rennen.

Nicht nur der Sieg selbst war bemerkenswert, sondern auch die Art und Weise, wie er ihn errang: Verstappen startete aufgrund einer Qualifikationsstrafe von P17, schob sich jedoch schon in der ersten Runde auf P11 vor.

"Natürlich war ich vom Qualifying sehr frustriert", sagte Verstappen. "Aber wir haben versucht, es einfach als gute Motivation für das Rennen zu nutzen. Zum Glück hatten wir einen tollen Start und von da an hatten wir einfach ein wirklich gutes Gefühl im Auto."

Verstappen hatte Glück und seine Rivalen hatten Pech, denn die rauen Wetterbedingungen führten zu Stürzen von Carlos Sainz und Franco Colapinto, aber der ReBull-Pilot bewies auch sein Talent und seinen Mut, um sich die Spitzenposition zurückzuerobern. Esteban Ocon und Pierre Gasly belegten die Plätze zwei und drei, ein großartiges Wochenende für Alpine.