Max Verstappen "hofft, krank zu werden" für das neue F1 75 Live-Event in London

Die Formel 1 veranstaltet im kommenden Februar ein ganz besonderes Event, um das 75-jährige Jubiläum des Wettbewerbs zu feiern. Zum ersten Mal werden alle Fahrer, Prinzipien und die neuen Fahrzeuge unter einem Dach in einem Live-Event präsentiert, das in London für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Max Verstappen, der fast sicher wieder Weltmeister wird, vielleicht schon nächste Woche, wird zweifellos bei der Veranstaltung dabei sein. Es sei denn, er ist krank... Und er hofft, dass er es ist.

In einem Livestream, in dem er Call of Duty mit TeamRedline spielte, wurde er zu dem Event befragt. Seine Antwort war unbezahlbar.

"Was ist F1 75? Worüber sprichst du? Ich schaue mir keine F1 an... Ich hoffe, ich bin in dieser Woche krank", scherzte er.

Max Verstappen mag das Showbiz rund um die Formel 1 nicht

Verstappen ist bekannt für seine Zurückhaltung, an großen Events und Spektakeln teilzunehmen. Im vergangenen Jahr war er einer der wenigen Fahrer, die das Großereignis des Großen Preises von Las Vegas, das für ihr erstes Rennen organisiert wurde, öffentlich kritisierten. "Für mich kann man diese Dinge alle überspringen", sagte er, wie SkySports mitteilte.

"Es geht nicht um den Sänger, es geht nur darum, da oben zu stehen, du siehst aus wie ein Clown. Ich konzentriere mich einfach immer auf die Performance-Seite."

"Ich mag sowieso nicht all die Dinge drumherum. Ich weiß, dass sie natürlich an einigen Orten ein Teil davon sind, aber sagen wir, es ist nicht in meinem Interesse", sagte er letztes Jahr.

Verstappen gab auch für eine Weile keine Pressekonferenzen mehr, nachdem er von der FIA sanktioniert worden war... für die Verwendung von Schimpfwörtern.