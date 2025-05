Max Verstappen gewinnt in der Emilia-Romagna, aber wie weit ist er von den McLaren-Jungs entfernt?

HQ

Max Verstappen hat in der Emilia-Romagna seinen zweiten Sieg in der Formel-1-Saison 2025 eingefahren. Die Saison hatte für den vierfachen Weltmeister und für Red Bull nicht gut begonnen, denn Oscar Piastri, der in Italien Dritter wurde, dominierte Rennen für Rennen mit einer bahnbrechenden Leistung.

Verstappen hat bereits zwei Rennen gewonnen, Emilia-Romagna und Japan, und zwei Podestplätze, zweite Plätze in Saudi-Arabien und Australien. In der Fahrerwertung liegt er bei den McLaren-Piloten aber noch zurück. Wie viel?

Formel 1 Fahrerwertung nach Emilia-Romagna



Oscar Piastri (McLaren) - 146 Punkte



Lando Norris (McLaren) - 133 Punkte



Max Verstappen (Red Bull) - 124 Punkte



Geroge Russell (Mercedes) - 99 Punkte



Charles Leclerc (Ferrari) - 61 Punkte



Lewis Hamilton (Ferrari) - 53 Punkte



22 Punkte, so weit trennen Verstappen und Piastri in der Fahrerwertung. Es sind noch viele Grand Prix zu spielen und die Dinge könnten sich ändern, also wird es jetzt interessant sein zu sehen, wie die beiden McLaren zusammenarbeiten werden, um Verstappen (oder Russell, der nicht allzu weit dahinter liegt) eine Chance zu nehmen. Wir werden es bald genug in einem der kniffligsten Rennen des Jahres sehen, Monaco, das ebenso legendär wie umstritten ist.