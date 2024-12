Max Verstappen gewinnt ein holpriges Rennen in Katar, der Konstrukteurstitel ist noch nicht gewonnen

HQ

Max Verstappen hat zwar bereits den Weltmeistertitel gewonnen, aber der viermalige niederländische Champion ist immer noch hungrig auf Siege und Punkte für Red Bull, wie beim Großen Preis von Katar deutlich wurde, wo Verstappen einen Sieg einfuhr, obwohl er die Pole-Position durch eine Strafe im Qualifying verlor.

Es war ein hartes Rennen mit mehreren Zwischenfällen: Sergio Pérez und Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton und Carlos Sainz erlitten einen Reifenschaden, nachdem sie durch die Scherben eines zerbrochenen Außenspiegels gefahren waren, der zuvor von Valteri Bottas überfahren worden war, und Lando Norris erhielt eine 10-Sekunden-Strafe, weil er unter gelben Flaggen nicht langsamer wurde...

Die Safety-Car-Phasen wurden im Rennen dreimal auf die Strecke geschickt, am Ende belegten Charles Leclerc und Carlos Sainz die Plätze 2 und 6 und hielten das Rennen um den Konstrukteurstitel für Ferrari.

McLaren hat 21 Punkte Vorsprung, aber da am kommenden Wochenende in Abu Dhabi 44 Punkte auf dem Spiel stehen, hat Ferrari noch Optionen. Oscar Piastri wurde Dritter, aber Norris' Sanktion, die er auf Platz 10 beendete, reduzierte die Beute von McLaren an diesem Wochenende erheblich.

Besondere Erwähnung verdient Guanyu Zhou, der chinesische Fahrer, der nach seiner Entlassung durch Kick Sauber mit dem achten Platz die ersten 4 Punkte der gesamten Saison einfuhr.