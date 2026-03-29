Max Verstappen beschreibt die neue Formel 1 als "anti-fahrend" und denkt über den Rücktritt nach

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Der vierfache Weltmeister Max Verstappen belegte am Sonntag den achten Platz beim unfallanfälligen Großen Preis von Japan, der von Andrea Kimi Antonelli gewonnen wurde, begünstigt durch zufällige Umstände, als Oliver Bearman einen Unfall verunglückte. Der Niederländer liegt auf Platz neun in der Meisterschaft, sechzig Punkte hinter dem Führenden Antonelli, was es ihm bereits sehr schwer macht, um die Meisterschaft zu kämpfen, nachdem er sie im letzten Jahr nur mit zwei Punkten verloren hatte.

In einem Interview mit BBC Sport sagte Verstappen, dass er akzeptieren kann, Siebter oder Achter zu sein, und er weiß, dass er nicht jedes Mal um ein Podium kämpfen kann ("Ich bin da sehr realistisch und habe das schon einmal erlebt. Ich habe nicht nur in der Formel 1 gewonnen"), aber das Schlimmste ist, dass er keinen Spaß hat.

"Wenn man auf P7 oder P8 ist und die ganze Formel dahinter nicht genießt, fühlt sich das für einen Rennfahrer nicht natürlich an. Natürlich versuche ich, mich daran anzupassen, aber es ist nicht schön, wie man Rennen fahren muss. Es ist wirklich Anti-Fahren. Dann, irgendwann, ja, das ist einfach nicht das, was ich machen möchte.

"Und natürlich kannst du es dir ansehen und viel Geld verdienen. Super. Aber am Ende des Tages geht es nicht mehr ums Geld, denn das war schon immer meine Leidenschaft."

Verstappen wurde direkt gefragt, ob er über seine Zukunft in der Formel 1 nachdenke, und bestätigte, dass er an "alles" denkt: "Man denkt einfach darüber nach, ob es sich lohnt? Oder genieße ich es, mehr zu Hause bei meiner Familie zu sein? Meine Freunde öfter zu sehen, wenn du deinen Sport nicht genießt?". Er sagt, er genieße einen Aspekt, wie die Zusammenarbeit mit dem Team, eine "zweite Familie", aber das ändert sich, als er ins Auto steigt...

Verstappen könnte den Motorsport in Zukunft verändern...

Verstappen, 28 Jahre alt, hat die neuen Vorschriften für Hybridmotoren immer abgelehnt, die Fahrer zwingen, die Batterie mehrmals pro Runde aufzuladen, was meist mehr Überholmanöver bedeutet und für die Zuschauer spannender ist, aber viele Fahrer und Fans behaupten, es sei kein "reines Fahren". Verstappen erwähnte auch andere Projekte, auf die er sich freut, wie Sportwagen (und er nimmt im Mai an einem ikonischen Langstreckenrennen teil), also wenn sich nichts ändert, könnte Verstappens kurzfristige Zukunft abseits der Formel 1 sein...