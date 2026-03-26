Max Verstappen befiehlt während der Pressekonferenz einem Journalisten das Verlassen

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Max Verstappen befahl einem Journalisten, vor dem Großen Preis von Japan den Presseraum zu verlassen, weil ihm eine Frage, die der Journalist ihm vor Monaten gestellt hatte, nicht gefiel. "Einen Moment; Ich spreche nicht, bevor er geht", begann er und zeigte auf den Guardian-Reporter Giles Richards.

"Im Ernst? Wegen der Frage vom letzten Jahr?", fragte der Journalist.

"Ja", sagte Verstappen. Der kalte Austausch ging weiter. "Willst du, dass ich gehe?".

"Ja."

"Es ist nur die Frage, die ich dir in Abu Dhabi gestellt habe?"

"Raus hier."

"Du bist wirklich so aufgebracht deswegen?"

"Ja, raus hier."

Die Frage des Reporters, die Verstappen verärgerte

Der Grund, warum Verstappen den Journalisten rausgeworfen hat, war eine Frage, die Richards Verstappen im Dezember letzten Jahres stellte, als der Red-Bull-Fahrer die Weltmeisterschaft nur mit zwei Punkten an Lando Norris verlor, und das bezog sich auf den Großen Preis von Spanien, als Verstappen mit George Russell kollidierte, was ihm eine Zehn-Sekunden-Strafe einbrachte, die ihn neun Punkte kostete.

Dies war der Moment beim Großen Preis von Abu Dhabi 2025, als Verstappen von der Frage genervt war. "Du vergisst all die anderen Dinge, die in meiner Saison passiert sind, das Einzige, was du erwähnst, ist Barcelona. Ich weiß, dass das kommen würde. Du gibst mir jetzt ein dummes Grinsen. Championship ist eine von 24 Runden, ich habe auch viele frühe Weihnachtsgeschenke in der zweiten Hälfte bekommen, das könntest du fragen."