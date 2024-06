Max verlängert House of the Dragon für eine dritte Saison

HQ

Game of Thrones ist das größte TV-Fiktionsphänomen der jüngeren Zeit seit Lost um die Jahrhundertwende. Acht Staffeln lang (obwohl die letzten paar viel ungleichmäßiger waren) staunte die halbe Welt über die Intrigen und Machtkämpfe, um zu sehen, wer auf dem Eisernen Thron sitzen würde, und niemand zweifelte daran, dass es mehr Geschichten über Westeros im Fernsehen geben würde.

Es war House of the Dragon, das diese neue Ära einleitete. Es spielt fast zwei Jahrhunderte vor den Ereignissen von Game of Thrones und zeichnet die Machtkämpfe zwischen Mitgliedern des Hauses Targaryen und den Krieg des sogenannten Tanzes der Drachen auf. Die erste Staffel wurde hoch gelobt, und die zweite Reihe von Episoden wird Max am kommenden Montag, den 17. Juni weltweit erreichen. Und Max hat bereits bestätigt, dass es nicht das letzte Mal sein wird.

Laut einer Pressemitteilung wurde House of the Dragon für eine Staffel 3 verlängert, was bedeutet, dass die Fehde der Targaryen-Familie in diesem Jahr nicht enden wird.

Kehren Sie am Montag zu House of the Dragon zurück?