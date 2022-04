Max Payne und Max Payne 2 werden von Remedy Entertainment für PC, PS5 and Xbox Series neu aufgelegt

Die ersten beiden Max-Payne-Spiele haben Remedy Entertainment zum Erfolg verholfen, doch das ist alles viele Jahre her. Glücklicherweise planen die Entwickler, sich mit Rockstar Games (der Publisher hat den dritten Teil selbst produziert) zusammenzutun, um Max Payne und Max Payne 2: The Fall of Max Payne zu einem noch unbekannten Zeitpunkt in der Zukunft für PC, Playstation 5 und Xbox Series neu aufzulegen.

Die Produktion der beiden Remakes in der Northlight Engine (Quantum Break, Control und Alan Wake 2) soll angeblich das Budget von Remedys anderen AAA-Spielen haben, was zwar sehr vage formuliert ist, aber immerhin klarmacht, dass es sich hierbei um eine vollwertige Produktion handelt. In jedem Fall dürfte es ein signifikanteres Upgrade werden als Alan Wake Remastered. Das Projekt ist bislang noch nicht richtig angelaufen, denn es befindet sich aktuell erst in der Konzeptphase. Vor 2024 werden wir also nicht viel davon mitbekommen.