Max Payne und James McCaffrey von Alan Wake 2 ist verstorben

Ich spiele in diesen Tagen Alan Wake 2 und es war eine Freude, James McCaffrey wieder als Alex Casey zu hören. Das macht die heutigen Nachrichten nur noch schwieriger.

Sam Lake, Remedy und viele andere haben die Berichte von gestern Abend bestätigt, dass James McCaffrey gestorben ist, nachdem er eine Weile gegen Knochenmarkkrebs gekämpft hat.

Das bedeutet, dass die Stimme von Max Payne, Alex Casey, Thomas Zane, Zachariah Trench und anderen Charakteren in den Spielen von Remedy im Alter von 65 Jahren gestorben ist.

Ruhe in Frieden, James. Wir werden dich vermissen, also hoffen wir, dass die Hingabe in den Max Payne-Remakes dir gerecht wird.