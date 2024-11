Max nimmt es mit Passwort-Sharern auf

HQ

Der Streaming-Dienst Max ist der neueste, der sich mit Passwort-Sharern befasst, und laut The Verge werden die Änderungen in den kommenden Monaten eingeführt. Warner, dem Max gehört, sagt, dass sie mit "sanften Erinnerungen" beginnen werden, bevor sie schließlich eine härtere Haltung einnehmen und in den Jahren 2025 und 2026 strengere Vorschriften einführen. Sie erwähnten auch, dass mit Preiserhöhungen zu rechnen sei, und Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels deutete an, dass es noch "viel Spielraum für weitere Preiserhöhungen" gebe. Weltweit hat Max über 110 Millionen Abonnenten.

Haben Sie Max abonniert und sind Sie mit dem Service zufrieden?